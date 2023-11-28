"القاهرة الإخبارية" تنشر صور المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم اليوم

نشرت قناة القاهرة الإخبارية، صورًا حصرية للمحتجزين الإسرائيليين الـ12 المفرج عنهم اليوم في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وتضمنت إحدى الصور ظهور فتاة بصحبة عائلتها وكلبها التي كانت معها في الحجز مع الفصائل الفلسطينية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن أن المحتجزين الـ12 المفرج عنهم عادوا إلى إسرائيل.

وتسلم الجانب المصري الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين من الصليب الأحمر الدولي، كما نشرت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بيانًا بأسماء 30 فلسطينيًا سيتم إطلاق سراحهم اليوم ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.