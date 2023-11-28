الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل استلام الجانب المصرى المحتجزين الإسرائيليين من الصليب الأحمر (فيديو)

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال محمد عبيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن هناك ثلاث سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي تصطحب عددًا من المحتجزين الإسرائيليين معظمهم من النساء والأطفال، يتم استقبالهم من الفرق المصرية المجهزة للاطمئنان على حالاتهم والتأكد من سلامتهم الصحية.

وأضاف عبيد، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد أن دخل الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة واصطحاب الصليب الأحمر الدولي للمحتجزين إلى معبر رفح، ستجرى الفحوصات الطبية كما شاهدنا في الأيام السابقة للهدنة.

وأوضح أن هيئة الإسعاف المصرية هي من تصطحب المحتجزين الإسرائيليين عقب انتهاء دور الصليب الأحمر الدولي بعد أن قام باستلامهم من حركة حماس ومن بينهم عجائز يبلغون من العمر أكثر من 80 عامًا ينزلون من سيارات الصليب الأحمر وتصاحبهم الفرق الطبية المصرية ويساعدونهم في التنقل والحركة.

وتابع: "يتم الانتقال إلى سيارات الإسعاف المصرية المجهزة للاطمئنان على حالاتهم الصحية كما يجري نقلهم أيضًا لمنطقة الاستراحة لإجراء الفحوصات الطبية من قِبل الأطباء المصريين المتخصصين، نظرًا لوجود بعض منهم في حاجة للمساعدة نتيجة لكبر سنهم سيتم الاطمئنان على حالاتهم".

القاهرة الإخبارية الفرق المصرية الوفد الأمنى المصرى قطاع غزة الصليب الأحمر

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