سفير مصر بالسعودية يكشف عن مواعيد الانتخابات الرئاسية والأوراق المطلوبة من الناخب

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر بالسعودية، إنه بداية من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد، تبدأ الانتخابات الرئاسية بالخارج، مؤكدًا أنه تم اختيار عطلة نهاية الأسبوع لتناسب المصريين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الانتخابات تبدأ من السابعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، مؤكدًا أن الأوراق المطلوبة من الناخب هي الرقم القومي سواء سارٍ أم لا، وجواز السفر يشترط أن يكون ساري الصلاحية.

تسهيلات كبيرة لحضور المصريين للانتخابات

وأكد أنه توجد تسهيلات كبيرة لحضور المواطنين للانتخابات، ومنها توفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين، ووجه الشكر للسلطات السعودية لتوفير الأمن للمواطنين في السفارة والقنصليات وقت الانتخابات.