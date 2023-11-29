سفير مصر بالسعودية يكشف استعدادات الجالية المصرية للانتخابات الرئاسية

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر بالسعودية، إن الجالية المصرية في السعودية هي الأكبر في العالم، لأن العدد يتجاوز مليونًا و700 ألف وتم الانتهاء من كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجالية على قدر كبير من الوعي وهناك حماس كبير منهم لممارسة حقهم الدستوري، لأنه أصبح لديهم هذا الوعي من التجارب السابقة التي مر بها البلد وأصبح لديهم وعي بأهمية الأمن والاستقرار والتنمية.

اجتماع موسع مع الجالية المصرية بحضور وزيرة الهجرة

وتابع أنه تم عقد اجتماع موسع مع الجالية بحضور وزيرة الهجرة وتم اللقاء مع عدد من رموزهم، لأن الدولة المصرية والقيادات تهتم بالمواطن المصري بالخارج لأنه يمثل أحد عوامل الدخل القومي المصري بشكل مهم للغاية، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات قدمتها الدولة للمصريين بالخارج، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بهم، والهدف الثاني أن هذا المواطن له حق في بلده الأم يجب أن يمارسه بحرية تامة وشفافية.