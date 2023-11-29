الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير مصر بالسعودية يكشف استعدادات الجالية المصرية للانتخابات الرئاسية

السفير أحمد فاروق
السفير أحمد فاروق

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر بالسعودية، إن الجالية المصرية في السعودية هي الأكبر في العالم، لأن العدد يتجاوز مليونًا و700 ألف وتم الانتهاء من كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجالية على قدر كبير من الوعي وهناك حماس كبير منهم لممارسة حقهم الدستوري، لأنه أصبح لديهم هذا الوعي من التجارب السابقة التي مر بها البلد وأصبح لديهم وعي بأهمية الأمن والاستقرار والتنمية.

اجتماع موسع مع الجالية المصرية بحضور وزيرة الهجرة

وتابع أنه تم عقد اجتماع موسع مع الجالية بحضور وزيرة الهجرة وتم اللقاء مع عدد من رموزهم، لأن الدولة المصرية والقيادات تهتم بالمواطن المصري بالخارج لأنه يمثل أحد عوامل الدخل القومي المصري بشكل مهم للغاية، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات قدمتها الدولة للمصريين بالخارج، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بهم، والهدف الثاني أن هذا المواطن له حق في بلده الأم يجب أن يمارسه بحرية تامة وشفافية.

سفير مصر بالسعودية الجالية المصرية الاستعدادات للانتخابات الرئاسية حقهم الدستوري وزيرة الهجرة

مواد متعلقة

برلمانية: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تأكيد للعالم على ديمقراطية مصر

أمين "إعلام المؤتمر" تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

"تعليم القاهرة" تؤكد جاهزية مدارسها لاستقبال الناخبين أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة

"التنسيقية" تنظم مؤتمرًا بجامعة المنوفية لتوعية الشباب بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

نائب محافظ القاهرة يتابع استعدادات الانتخابات الرئاسية من حي الزاوية الحمراء

بالرقم القومي.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2023 في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

كريفوى حر.. مَن هو الرجل الذى أطلقت حماس سراحه ولماذا؟

إسراء الجعابيص.. حكاية مؤلمة لأشهر أسيرة فلسطينية (فيديوجراف)

أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات سوق الدولار

دفتر حجوزات وملابس.. ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس