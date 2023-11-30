الانتخابات الرئاسية 2024.. ضوابط تصويت المصريين بالخارج غدًا

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات وعدم بطلان صوت الناخب.

ووفقًا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، جاءت ضوابط التصويت كالتالي:

ضوابط التصويت

* يقدم الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر.

* تقديم إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومي (سارية) أو جواز السفر (سار) مثبتًا به الرقم القومي.

* حول بطاقة الرقم القومي غير السارية، لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ويشترط سريان جواز السفر.

* لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عامًا.

* من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

* حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، حسب قانون الانتخابات.

بدء التصويت بالخارج

ويبدأ المصريون في الخارج، غدًا الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية في مختلف الدول، على أن يستمر التصويت لمدة 3 أيام.

وحسب فروق التوقيت، تعد السفارة المصرية في العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون، أول مقر انتخابي يفتح أبوابه، حيث تبدأ في استقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية قرابة العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، فيما تعد الدائرة الانتخابية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية آخر مقر انتخابي يغلق أبوابه في تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة 2024.