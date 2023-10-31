الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الهيئة الوطنية تبحث مشاركة أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية في انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، المستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، للوقوف على آخر الاستعدادات المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024، وتوفير سبل الإتاحة اللازمة، حتى يتمكنوا من التصويت بسهولة ويسر.

يأتي ذلك تفعيلاً للتواصل والتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والهيئة الوطنية للانتخابات

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حملة السيسى الانتخابية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" المحدد لمقار لجان المصريين بالخارج

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الوطنية للانتخابات تحدد عناوين اللجان الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج

 

شهد اللقاء؛ التشاور حول إجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال نموذج الإقتراع المتاح بطريقة برايل، وكذلك الإرشادات التوعوية الخاصة بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، حتى يكون الجميع مشاركين في عملية انتخابية متاحة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها؛ قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن التعاون بين المجلس والهيئة ووزارة التضامن الإجتماعي، يأتي تحقيقا لأهداف ومحاور البروتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين الهيئة والمجلس والوزارة، بحضور ممثلي الأطراف الثلاثة، وان الاجتماعات الدورية بين المجلس والهيئة من شأنها مناقشة كافة الأمور اللوجستية والمعينات الإتاحية للأشخاص ذوي الإعاقة للتسهيل عليهم في مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبارهم شركاء فاعلين في بناء الوطن، خاصة وأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات يتبعان منهج جديد في التعاون من شأنه مناقشة أدق التفاصيل واتباع المعايير الفنية للتأكد من الإتاحة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في العملية الانتخابية، كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية فى لجان البعثات الدبلوماسية واتاحة التصويت بطريقة برايل فيها في ظل أول دستور يعطي للمصريين بالخارج حقهم فى الانتخابات ومن داخلهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أن الاجتماع تم فيه الاطلاع على نموذج الاقتراع بطريقة برايل، ومراجعة البوستر التوعوي الخاص بالإعاقات السمعية والمصور بلغة الإشارة، وذلك حتى يتحقق شعار " لا أحد يتخلف عن الركب" ويكون الجميع مشاركين في العملية الانتخابية وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لحقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون.

ولفتت الدكتورة إيمان كريم، إلى استمرار قوافل المجلس التوعوية من خلال مبادرة المجلس " صوتك حقك" لحث الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن اللقاء شارك فيه بالحضور والمناقشة من جانب المجلس المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وسليمان عامر، الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون الإدارية، والدكتور خالد حنفي، ، مسؤول الاتاحة بالمجلس، والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس، وسامي أحمد، مسئول إدارة المشاركة السياسية بالمجلس، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية من الأشخاص أصحاب الإعاقة البصرية ومن الصم وضعاف السمع.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتورة إيمان كريم المستشار وائل الشيمي الوطنية للانتخابات

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