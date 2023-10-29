الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة السيسى الانتخابية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" المحدد لمقار لجان المصريين بالخارج

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

نشرت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عبر حسابها الرسمي، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

نص القرار

المادة الأولى: تحدد مقر وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 على النحو الوارد بالكشوف المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.

مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج

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