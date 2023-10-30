الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المحكمة الإدارية تواصل مهلة فحص الطعون على الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تواصل المحكمة الإدارية العليا، مرحلة الفصل في الطعون على الانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات وتستمر حتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، لمدة 10 أيام.

ومن المقرر أن ينشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

الهيئة الوطنية للانتخابات جدول الزمنى الانتخابات الرئاسية الطعون مرحلة الفصل

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