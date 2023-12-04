الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وأسماء المرشحون لانتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي لمن لهم حق الانتخاب في الانتخابات الرئاسية التي بدأ التصويت لها في الخارج، وتبدأ في الداخل الاسبوع المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي وأسماء المرشحون لانتخابات الرئاسة.

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي 

يمكن الاستعلام عن المقر الانتخابي من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • انتقل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على الإنترنت https://www.elections.eg/
  • اضغط على أيقونة " الاستعلام عن المقر الانتخابي ".
  • أدخل رقمك القومي في الخانة المحددة.
  • اضغط على أيقونة "استعلام".
  • ستظهر لك النتيجة، والتي تحتوي على اسمك ورقمك القومي وعنوانك ومقر اقتراعك.

تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات

يمكن أيضًا الاستعلام عن المقر الانتخابي من خلال تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهاتف المحمول من خلال تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات. 

متى تنتهي الانتخابات الرئاسية 2024؟.. وقائمة المرشحين لرئاسة مصر

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من هم المرشحون لانتخابات الرئاسة 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي تضم أربعة مرشحين، وهم:

عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالي، ورمز ترشحه هو النجمة.

فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ورمز ترشحه هو الشمس.

عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمز ترشحه هو النخلة.

حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، ورمز ترشحه هو السلم.

يذكر أن  الهيئة الوطنية للانتخابات قد تلقت طلبات ترشح أربعة مرشحين، واستوفى جميع المرشحين الشروط القانونية اللازمة للترشيح، وتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين في 17 أكتوبر 2023، ثم تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 3 ديسمبر 2023.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في 1 و2 و3 ديسمبر 2024 الماضيين، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات، تجرى جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، في 8 و9 و10 يناير 2025.

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