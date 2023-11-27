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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 وأسماء المرشحين المتنافسون عليها

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 بعد أن أعلنت منذ عدة أسابيع عن القائمة الرئيسية للمرشحون لانتخابات الرئاسة المصرية، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 وأسماء المتنافسون عليها.

موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر في ديسمبر 2023، وكانت قد  فتحت باب تسجيل المرشحين في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وبدء الحملة الانتخابية في 9 نوفمبر.

على أن يجرى التصويت في الانتخابات مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر؛ بينما يُدلي المغتربون بأصواتهم في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

و تعد الانتخابات الرئاسية 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو 2013. 

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من هم المرشحون لانتخابات الرئاسة المصرية ؟ 

هناك 4 مرشحون لانتخابات الرئاسة المصرية وفق الهيئة العليا للانتخابات بعد أن استطاعوا جمع الترشيحات التي حددتها الهيئة من أعضاء مجلس النواب ومن المواطنين،  والمرشح الأول هو الرئيس الحالي لمصر عبد الفتاح سعيد حسين السيسي، مرشح مستقل.

المرشح الثاني هو حازم سليمان عمر حزب الشعب الجمهوري، عضو مجلس الشيوخ منذ ديسمبر 2020،  كلفه حزب الشعب الجمهوري يوم السبت 8 يوليو 2023 بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، عن حزب الشعب الجمهوري.

المرشح الثالث هو عبد السند يمامة، حزب الوفد الجديد، عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد لمدة 3 دورات متواصلة، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا، أعلن عبد السند يمامة نيته الترشح للانتخابات في 18 يونيو 2023. 

المرشح الرابع، هو فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأعلن ترشحه في 20 سبتمبر 2023.

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