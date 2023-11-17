أول ديسمبر.. ميعاد انتخابات الرئاسة القادمة 2024 في مصر

مع انتهاء الفترة المحددة لتنازلات المرشحين عن قيامهم بالترشح في الانتخابات الرئاسية، ولم يتقدم أي مرشح بالتنازل عن طلب ترشحه، وبدء تقديم طلبات تعديل مقرات الاقتراع للناخبين، عبر الموقع الإلكتروني من هنا، يمثر التساؤل عن ميعاد انتخابات الرئاسة القادمة 2024 في مصر، لتبدأ مرحلة الطباعة لبطاقات اقتراع الناخبين عقب الاستقرار علي القائمة النهائية لكافة المرشحين برموزهم الانتخابية، وذلك يكون طبقًا للجدول الزمني لجميع الإجراءات الانتخابية التي حددتها الهيئة.

ميعاد انتخابات الرئاسة القادمة 2024 في مصر

ويقدم “الدستور” فى هذه السطور التالية موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 وكيفية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية من خلال الرقم قومى في قاعدة بيانات الناخبين.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية في مصر

ونصت المادة الأولى في القرار المتعلق في القائمة النهائية لجميع أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 على أنه سيتُحدد القائمة النهائية لمرشحين انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربيـة لعام 2024 والمقرر إجراؤها في خارج البلاد أيام (1 و2 و2023/12/3) وفي الداخل أيـام (10 و11 و2023/12/12) ونكون على النحو التالي:

تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة في داخل مصر في شهر ديسمبر خلال الأيام التالية:

يوافق يوم 10 ديسمبر للشهر القادم 2023. تجرى العملية الانتخابية بمصر يوم 11 ديسمبر 2023. من المقرر أن سيوافق يوم 12 ديسمبر 2023 ميعاد انتخابات الرئاسة داخل مصر.

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر

تم تحديد ميعاد انتخابات الرئاسة لخارج مصر خلال شهر ديسمبر القادم وفقا للأيام التالية:

تجرى العملية الانتخابية خارج مصر يوم 1 ديسمبر 2023. من المقرر أن تجرى العملية الانتخابية الشهر المقبل خارج مصر يوم 2 ديسمبر 2023. يأتي يوم 3 ديسمبر المقبل قبل نهاية العام الجاري 2023.

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كيف يمكن الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية بالرقم قومى؟

هناك 4 خطوات يتاح من خلالها الاستعلام عن الرقم القومى بقاعدة بيانات الناخبين والتى تتمثل فيما يلى: