الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة وطن": حملات مقاطعة الانتخابات هزلية تستهدف تشويه المشهد الانتخابى

المهندس كريم إمام
المهندس كريم إمام

حذَّر المهندس كريم إمام، أمين الشباب بحزب "حماة الوطن"، المصريين من الاستماع للدعوات الهدَّامة التي تحاول الميليشيات الإلكترونية للجماعات الإرهابية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تفتيت عزيمتهم وإرادتهم، من خلال بث شائعات وأكاذيب وحشد الكراهية تجاه القيادة السياسية وغيرها من المحاولات المعتادة لتعكير صفو المصريين الذين يحرصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإظهار الدولة المصرية بصورة مشرفة تليق بحجمها أمام العالم.

وأكد إمام، في بيانٍ له، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والنزول بقوة من أجل الإدلاء بالأصوات، مهمة وواجب على كل مصري مخلص لوطنه ويريد له الإصلاح واستكمال خطى التنمية والبناء والتطوير في ظل مستجدات سياسية إقليمية داخلية وخارجية تستوجب بكل تأكيد تضافر العمل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وفي الوقت ذاته استكمال جهود بناء الجمهورية الجديدة.

 

المشاركة في الانتخابات واجب دستوري

ولفت أمين الشباب بحزب "حماة الوطن"، إلى أن مشاركة الناخبين في الانتخابات تعد حقًا وواجبًا دستوريًا وحقًا مكفولًا لكل مواطن بمباشرة حقوقه السياسية، والمشاركة في الانتخابات واختيار المرشح الذي يرى فيه القدرة على تحمل المسئولية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، مشيرًا إلى أن الصندوق الانتخابي في النهاية سيكون هو الفيصل بين كل المرشحين.

وطالب كريم إمام، الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية والأهلية والسياسية بضرورة المشاركة في مهمة التوعية للناخبين، والتأكيد لهم على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يُعد من أهم الاستحقاقات التي يترتب عليها مصير وطن لست سنوات مقبلة.

وقال إمام إن دعمنا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يأتي من القناعة الكاملة في أنه الوحيد القادر على العبور بالوطن إلى برّ الأمان في ظل الظروف والتحديات الراهنة، وكذلك من أجل استكماله للمشروعات القومية التى بدأها والتي من شأنها تحقيق "حياة كريمة" للمصريين.

المهندس كريم إمام حزب حماة الوطن دعوات الهدامه جماعات الإرهابية الانتخابات الرئاسية المقبلة

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