الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"الشعب الجمهورى": المشاركة الفعالة فى انتخابات الرئاسة تسهم فى بناء الدولة وواجب وطنى

عياد رزق، القيادي
عياد رزق، القيادي بـ حزب الشعب الجمهورى،

أكد عياد رزق، القيادي بـ حزب الشعب الجمهورى، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتعزيز الانتماء للوطن، مضيفًا أن المشاركة تعبر عن وعي المواطن بأهمية الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها واجبًا وطنيًا، وتعد انتخابات الرئاسة عرسًا ديمقراطيًا ومن أهم الأحداث المهمة التى تشهدها مصر.

وأوضح رزق، فى بيان له اليوم الإثنين، أن المشاركة الفعالة فى الانتخابات تسهم في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته، مشددًا على عدم الانسياق وراء دعوات المقاطعة التى يرددها بعض السياسيين وتصريحات أبواق الجماعات الإرهابية التي تدعي زورًا وبهتانًا بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة محسومة لأحد المرشحين، وعلى الناخب ضرورة الإدلاء بصوته دون تأثير من أحد.

 

إشراف قضائي

وذكر القيادي بحزب الشعب الجمهورى، أن وجود إشراف قضائي على الانتخابات الرئاسية يضمن نزاهتها وخروجها بشكل يليق بالدولة المصرية، مؤكدًا ضرورة أن يشارك الشعب المصري بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة للتعبير عن إرادتهم باختيار من يمثلهم من المرشحين، حيث تشهد الانتخابات منافسة قوية بين 4 مرشحين، يمثلون تيارات مختلفة، ويعبرون عن كل طوائف الشعب المصري.

ولفت رزق إلى أن حزب الشعب الجمهوري يقف خلف مرشحه المهندس حازم عمر فى الانتخابات الرئاسية، ويدعمه بكل قوة، مشيرًا إلى أن برنامجه الانتخابي متكامل، ومبني على ثلاثة محاور رئيسية، تتضمن معالجات فى مختلف قطاعات الدولة، ويشتبك مع كل مشكلات المواطنين، وإصلاحه للاقتصاد سوف يستغرق تنفيذه 3 سنوات.

عياد رزق حزب الشعب الجمهوري الانتخابات الرئاسية تعزيز الانتماء وعي المواطن الاستحقاقات الانتخابية

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