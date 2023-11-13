الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرشح الرئاسى حازم عمر يوضح سر اختيار اسم "حزب الشعب الجمهورى"

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه اختار اسم الحزب تبركًا بالحزب الذي أسقط الفاشية الدينية في الدولة العثمانية أو التركية، وأسس لدولة مدنية حديثة، حتى يصبح عنوانًا لتوجه حزب الشعب الجمهوري، الذي يؤكد أن الفاشية الدينية لا تستطيع أن تحكم مصر.

 

وأضاف عمر، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة "CBC"، أن مصر دولة ضخمة؛ لأن تعداد سكانها يتخطى الـ 100 مليون مواطن، وذلك يعني أن المشكلات والملفات التي تواجه الدولة المصرية ضخمة أيضًا، وبالتالي لا تستطيع الفاشية الدينية أن تحكمها بأي شكل من الأشكال. 

المرشح الرئاسي حازم عمر حزب الشعب الجمهوري الفاشية الدينية الدولة العثمانية مصر في المساء مع قصواء قصواء الخلالي

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