السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تكشف خريطة تحركاتها خلال فترة الدعاية (فيديو)

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

قررت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، انتهاج مسار غير تقليدي في الدعاية الانتخابية في دعم مرشحها للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للإمكانات المادية المتاحة للحزب ومرشحه الرئاسي، وترشيدًا للنفقات حتى لا تثقل على كوادر الحزب ومؤيدي المرشح، بالإضافة للموقف الحالي والظروف الإنسانية شديدة التعقيد التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة.

 ملصقات ولافتات للدعاية الانتخابية

 

وأشارت الحملة، في بيان، اليوم السبت، إلى أنه في إطار الجدول الزمني من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات وبدء فترة الدعاية الانتخابية؛ تم وضع خطة تتضمن عدة محاور سيتم اتباعها خلال فترة الدعاية الانتخابية، لافتة إلى أن المحور الأول يتضمن الإعلان عن طريق الملصقات الورقية واللافتات الإعلانية واللوحات الإعلانية المضيئة، وحملة انتخابية موسعة ومدروسة على منصات التواصل الاجتماعي.

4 مؤتمرات صحفية موسعة 

ونوهت بأن المحور الثاني يتضمن عقد 4 مؤتمرات صحفية موسعة في مقر الحزب تخاطب قطاعات الجمهورية لعرض أبرز المشاكل التي تواجه المواطن في محافظات الجمهورية بقطاعاتها المختلفة، وطرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات، وذلك بحضور وسائل الإعلام المختلفة وبعض الرموز والقيادات الشعبية بالمحافظات.

وقالت إن المحور الثالث يتضمن التركيز على اللقاءات الإعلامية للمرشح الرئاسي بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية؛ للمساهمة في عرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي.

حازم عمر حزب الشعب الجمهوري قطاع غزة الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية

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