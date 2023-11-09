متحدث المرشح الرئاسى حازم عمر: نمتلك قاعدة شعبية كبيرة

علق الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على المؤتمر الصحفي الذي عقد له اليوم بالتزامن مع بداية فترة الحملات الدعائية للمرشحين.

وقال خلال تقديم برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الخميس، إن الدولة تجاوزت الأحزاب وذهبت للتكتلات والجمعيات، أن النظام السياسي القوي بحاجة لمعارضة قوية ترشده وتقومه.

وأضاف أنه سيتم غدًا الجمعة عقد اجتماع للحملة بحضور المهندس حازم عمر، وسيتم إقرار كافة التفاصيل حتى فترة الصمت الانتخابي، موضحًا أن الحزب يمتلك قاعدة شعبية كبيرة، ومنتشر في كافة المحافظات.

وأكد زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، أنه لا يوجد أي عوائق تواجه الحملة الانتخابية، وتم تعليق اللافتات والدعاية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي عائق.