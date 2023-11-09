الهضيبى: لا يوجد حتى الآن ما يعوق حملة عبدالسند يمامة الانتخابية

علق الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، على المؤتمر الصحفي الذي عقد له اليوم بالتزامن مع بداية فترة الحملات الدعائية للمرشحين.

وقال خلال تقديم برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الخميس، إن حزب الوفد هو الحزب الوحيد الذي يمارس المعارضة منذ سنوات، موضحًا أن النظام السياسي القوي يتطلب معارضة قوية.

وأضاف أن البرنامج الانتخابي لعبدالسند يمامة عزف عليه مجموعة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعات المصرية، وتم شرح البرنامج اليوم الذي يضم شقا تعليميا واقتصاديا وتعديلا قانونيا وتشريعيا ودستوريا.

وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يعوق الحملة الانتخابية لمرشح حزب الوفد، ولم نشتك من اي إجراءات، ونحاول أن نطرح بديلا للرئيس الحالي الموجود علي اقتناع، ونقف على قلب رجل واحد خلف مرشح الوفد.