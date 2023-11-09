برلمانية: وجود فريد زهران في منصة الترشح للرئاسة مكسب كبير للمعارضة

عقلت النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، على المؤتمر الصحفي الذي عقد له اليوم بالتزامن مع بداية فترة الحملات الدعائية للمرشحين.

وقالت خلال تقديم برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الخميس، إن برنامج المرشح الرئاسي فريد زهران يؤكد علي خروج الدولة من الأنشطة التجارية كبداية لإنهاء الأزمة الاقتصادية.

وأضافت أن وجود فريد زهران المناضل والحقوقي البارز علي منصة الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية نجاح كبير للمعارضة ولتحقيق الأهداف السياسية، موضحة أن فريد زهران طرح حلول للأزمة للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر في برنامجه الانتخابي.

وأشارت إلى أن فريد زهران يمثل حالة من حالات الاستمرارية في الاشتباك السياسي للمعارضة، لأنه في حالات حدث لشخصيات سياسية بارزة حالة من العزوف عن الاشتباك السياسي.