خارج السياق.. خالد أبو بكر: غزة ليست في المعادلة لتبني عقيدة انتخابية

علق الإعلامي خالد أبو بكر، علي بداية الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال تقديم برنامج "كل يوم"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الخميس، إن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي نوهت اليوم لعدد من الاجراءات والتنظيمات القادمة.

وأضاف أن أزمة فلسطين لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية، متابعًا: "كل المصريين لديهم شعور طيب تجاه الأزمة الفلسطينية، وكل المصريين متضامنين مع غزة، وكل المواقف التي اتخذتها الدولة المصرية في غزة هي موقف المعارضة والوسط واليمين".

وأكد أن غزة ليست في المعادلة التي تبني عليها عقيدة انتخابية، وهو موضوع خارج السياق تمامًا وهو موضوع عقائدي مصري وطني قومي، وليس له علاقة بالانتخابات.

وأوضح أن حسنة فعلت المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن موضوع غزة لن يطرح كمكسب في محاولة أخذ قناعات الناخب المصري، عن الانتخابات الرئاسية.