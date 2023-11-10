زاهر الشقنقيري: الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر سوف تتبع عدة محاور رئيسية

قال زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر، إن الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر سوف تتبع عدة محاور رئيسية منها اللوحات الإعلانية المضيئة في المحافظات والقرى المصرية، حيث سيتم نشر كافة المعلومات الخاصة بالبرنامج الرئاسي للمرشح على هذه اللوحات المضيئة، وذلك حتى يعلم المواطنين البرنامج الرئاسي.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكد زاهر الشقنقيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الحملة الانتخابية سوف تقوم بنشر حملة إعلانية ممولة على وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتعرف الشباب والجيل الصاعد على برنامج المرشح حازم عمر.

الحملات الدعائية المصرية

وأضاف في حديثه، أنه تم تدشين أربع مؤتمرات شعبية مفتوحة لعرض وجهات النظر المختلفة الخاصة بالمرشح الرئاسي حازم عمر، معبرًا: "نقوم بعمل هذه المؤتمرات الشعبية المختلفة في كافة المحافظات المصرية للتعرف على مشاكل الشعب المصري بمختلف فئاته، كما يتم من خلال تلك المؤتمرات عرض وجه نظر هذا المرشح وكيفية التفكير في حل المشاكل المصرية المختلفة".