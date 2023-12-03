الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متى تنتهي الانتخابات الرئاسية 2024؟.. وقائمة المرشحين لرئاسة مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج مع بداية شهر ديسمبر الجاري، وفق الجدول الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات والتي فتحت باب تسجيل المرشحين في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وبدأت الحملة الانتخابية في 9 نوفمبر.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد الانتخابات الرئاسية في الداخل، ومتى  تنتهي الانتخابات الرئاسية 2024.

متى تنتهي الانتخابات الرئاسية 2024؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية في الداخل بعد أن بدأت في الخارج في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2023، وتجرى عملية التصويت في الانتخابات في الداخل في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، ليكون نهاية الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر لتبدأ عملية فرز الأصوات. 

وهذه الانتخابات هي الخامسة في تاريخ مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد  ثورة 30 يونيو.

هنا رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي| تغيير اللجنة الانتخابية

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية .. الرمز الانتخابي لكل مرشح

من هم المرشحون لانتخابات الرئاسة في مصر؟

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المرشحون لانتخابات الرئاسة في مصر، وهم عبد الفتاح السيسي واسمه سعيد حسين السيسي، مستقل، وهو رئيس الجمهورية الحالي.

المرشح الثاني لانتخابات الرئاسة المصرية هو حازم سليمان عمر، عضو مجلس الشيوخ منذ ديسمبر 2020، ومرشح عن حزب الشعب الجمهوري وأبدى نيته للترشح يوم السبت 8 يوليو 2023 بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، مرشحا حصريا عن حزب الشعب الجمهوري.

المرشح الثالث لانتخابات الرئاسة المصرية هو عبد السند يمامة، عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد لمدة 3 دورات متواصلة، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا، أعلن نيته الترشح للانتخابات في 18 يونيو 2023. بعد موافقة الهيئة العليا للحزب على ترشحه.

والمرشح الرابع والأخير لانتخابات الرئاسة المصرية هو فريد زهران  الحزب المصري الديمقراطي الاجتماع، أعلن ترشحه في 20 سبتمبر 2023.

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