هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس؟ تساؤل يطرح الملايين من أولياء أمور الطلاب في كافة المراحل التعلمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) في جميع المحافظات عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي طوال أيام الانتخابات الثلاثة دون احتسابها من رصيد الغياب للطلاب.

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس؟

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات توضح فيه هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس؟ حيث منحت طلاب المدارس التي تم اختيارها كمقرات للانتخابات وعددهم نحو 8563 مدرسة في كافة محافظات الجمهورية اجازة طوال أيام الانتخابات الثلاثة والتي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 إلى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري حيث يحصل طلاب هؤلاء المدارس فقط على 5 أيام اجازة بضم عطلة نهاية الاسبوع لأيام الانتخابات.

فيما أكد بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تجهيز المدارس المختارة لاستقبال الناخبين وإخلائها من أي عملية تعليمية أثناء أيام الاقتراع مع استكمال الدراسة بشكل طبيعي خلال فترة الانتخابات في المدارس التي لبا يوجد بها لجان انتخابية.

خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية

يمكن معرفة خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية من خلال التعليمات التالية:-

الدخول عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية من خلال هذا الرابط (من هنا).

تحديد أيقونة الاستعلام.

إدخال كافة بيانات الراغب في معرفة مقر لجنته الانتخابية.

تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات النمخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور كافة تفاصيل بيانات الناخب في عملية الاقتراع (مكان اللجنة، الرقم في الكشوف).

تستقبل مراكز الاقتراع الناخبين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا خلال الأيام من يوم 10 - 11 - 12 ديسمبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية.

أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

تضم قائمة أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 ما يلي:-

1 - المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي ورمزه الانتخابي النجمة.

2 - المرشح محمد فريد سعد زهران ورمزه الانتخابي الشمس.

3 - المرشح عبد السند حسن محمد اليمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

4 - حازم محمد سليمان محمد عمر ورمزه الانتخابي السلم.

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