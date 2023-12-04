الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس؟ تساؤل يطرح الملايين من أولياء أمور الطلاب في كافة المراحل التعلمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) في جميع المحافظات عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي طوال أيام الانتخابات الثلاثة دون احتسابها من رصيد الغياب للطلاب.

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس؟

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات توضح فيه هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس؟ حيث منحت طلاب المدارس التي تم اختيارها كمقرات للانتخابات وعددهم نحو 8563 مدرسة في كافة محافظات الجمهورية اجازة طوال أيام الانتخابات الثلاثة والتي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 إلى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري حيث يحصل طلاب هؤلاء المدارس فقط على 5 أيام اجازة بضم عطلة نهاية الاسبوع لأيام الانتخابات.

فيما أكد بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تجهيز المدارس المختارة لاستقبال الناخبين وإخلائها من أي عملية تعليمية أثناء أيام الاقتراع مع استكمال الدراسة بشكل طبيعي خلال فترة الانتخابات في المدارس التي لبا يوجد بها لجان انتخابية.

مصدر أمنى: وزارة الداخلية ترفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين الانتخابات الرئاسية

رئيس مياه القناة: حملات توعية مكثفة للعاملين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية 

يمكن معرفة خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية من خلال التعليمات التالية:-

  • الدخول عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • تحديد أيقونة الاستعلام.
  • إدخال كافة بيانات الراغب في معرفة مقر لجنته الانتخابية.
  • تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات النمخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور كافة تفاصيل بيانات الناخب في عملية الاقتراع (مكان اللجنة، الرقم في الكشوف).

تستقبل مراكز الاقتراع الناخبين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا خلال الأيام من يوم 10 - 11 - 12 ديسمبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية.

txt

رموز وممثلي الجاليات المصرية: ننتظر من المصريين بالداخل مشاركة كثيفة في الإنتخابات

txt

مصدر أمنى: وزارة الداخلية ترفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين الانتخابات الرئاسية

أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

تضم قائمة أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 ما يلي:-

1 - المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي ورمزه الانتخابي النجمة.

2 - المرشح محمد فريد سعد زهران ورمزه الانتخابي الشمس.

3 - المرشح عبد السند حسن محمد اليمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

4 - حازم محمد سليمان محمد عمر ورمزه الانتخابي السلم.

اقرأ أيضا 

موعد إقامة الانتخابات الرئاسية 2024

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية الانتخابات الرئاسية اجازة رسمية وزارة التربية والتعليم المرشحين للانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

موعد معرض ايديكس العسكري 2023 مصر.. وأبرز المنتجات المعروضة

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. خطوات التقديم والأوراق المطلوبة

موعد امتحانات نصف السنة 2023 لطلاب المدارس بصفوف النقل

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية.. وموعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024

رابط التقديم ترقيات المعلمين 2023.. والشروط التي يجب توافرها

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. الموعد والأوراق

إيديكس.. معرض السلاح الدولي في مصر 2023 ..الموعد والدول المشاركة

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.. وقيمة زيادة الرواتب

الأكثر قراءة

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

أسبوع الإثارة في الدوري الإنجليزي.. الصحف العالمية تتناول فرحة كلوب وغضب هالاند

وثيقة سرية إسرائيلية تكشف خطة نتنياهو لإبادة سكان غزة بعد فشل التهجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعا عن غزة!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة