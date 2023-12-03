تبدأ من الجمعة 8 ديسمبر.. عدد أيام إجازة الانتخابات ٢٠٢٣

تبقى أسبوع على انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل لذلك يكثر البحث عن عدد أيام إجازة الانتخابات ٢٠٢٣ للمصريين في الداخل للاستعداد لها.

نعرض في التقرير التالي عدد أيام إجازة الانتخابات ٢٠٢٣ وفق ما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم لاجازة الانتخابات الرئاسية بالنسبة للمدارس للطلاب والمعلمين وكذلك طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

عدد أيام إجازة الانتخابات ٢٠٢٣

حدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيام الاجازة الخاصة بالانتخابات الرئاسية بحيث تبدأ من الاحد 10 ديسمبر والاثنين 11 ديسمبر والثلاثاء 12 ديسمبر 2023 وبذلك تبدأ الاجازة من الجمعة 8 ديسمبر ويصبح عدد أيام الاجازة 5 أيام رسمية بالنسبة لطلاب المدارس التي تم تخصيصها كلجان انتخابية.

حيث جهزت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية لذلك تم منح طلاب هذه المدارس اجازة رسمية كي يدلي المصريون بأصواتهم في استحقاقهم الانتخابي.

أما بالنسبة للمعلمين شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال فترة الانتخابات وضرورة تحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس فى أقرب مدرسة مناسبة لهم مع تكثيفهم لتدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يسسرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المواطنين امكانية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية المتاح لهم فيها الادلاء باصواتهم من خلال موقعها الالكتروني الموجود هنا

https://www.elections.eg/

يجب على الناخب أن يختار أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي

ثم يدخل الناخب رقمه القومي من أجل الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

يضغط الناخب على كلمة استعلم

بعدها تظهر صفحة مكتوب فيه الرقم القومي للناخب وموضح (له حق الانتخاب)

ثم تظهر بيانات اللجنة المتمثلة في

المحافظة - القسم -اللجنة الانتخابية - العنوان