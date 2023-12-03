مراسل القاهرة الإخبارية بموسكو: المواطنون حضروا بكثافة للسفارة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" في موسكو، إن عددا كبيرا من أبناء الجالية المصرية في موسكو حضروا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حضر منذ قليل عدد كبير من الطلبة المصريين، وتحديدا من مدينة بلجراد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف، خلال تغطية مباشرة للانتخابات الرئاسية 2024 من موسكو الروسية، لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن المدينة بلجراد تبعد عن العاصمة موسكو حوالي 10 ساعات أو 11 ساعة، ولعل هذا الوصف هو تأكيد من قبل هؤلاء الطلبة على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع: خلال المقابلات التي أجريتها مع عدد كبير من الطلبة الذين حضروا من مدينة بلجراد، وسألتهم عن الحضور إلى مقر السفارة على الرغم من تدني درجة الحرارة بشكل كبير في روسيا، فضلا عن بُعد المسافة، فإنهم أكدوا أنهم غير آبهين بهذه الأسباب، فهم حضروا لمقر السفارة وصمموا على ذلك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولكي يثبتوا للعالم أن مصر بلد ديمقراطي.