الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: الانتخابات الرئاسية 2024 ستحقق الرقم الأكبر فى مشاركة المصريين بالخارج

عبدالناصر قنديل،
عبدالناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية،

قال عبدالناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، إن الانتخابات الرئاسية 2024 ستحقق الرقم الأكبر في مشاركة المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن هذه العملية الانتخابية واحدة من أهم العمليات التي استخدمت فيها القوة الناعمة للدولة المصرية للمواطنين المقيمين في الخارج.

وأضاف قنديل خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذه الانتخابات ربما تكون بداية لحالة مختلفة في كيفية الاستفادة من المصريين الذين يقطنون في عواصم مدن الدول المختلفة في دعم الحراك الوطني.

خبير: المصريون بالخارج قدموا رسالة مهمة جدًا بضرورة المشاركة فى الانتخابات

كما أشار إلى أن المصريين بالخارج قدموا رسالة مهمة جدًا لضرورة الحشد والخروج، وهو ما يتطلب التأكيد على الجهد غير العادي الذي بذلته الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية ووزارة الهجرة، وهو ما أدى إلى مشاركة هذه الأعداد الكبيرة التي نشاهدها أمام لجان الاقتراع.

وأكد أن الأعداد الكبيرة تشير إلى أن هذه الانتخابات ستحقق رقمًا غير مسبوق على مستوى مشاركة المصريين بالخارج، حيث شارك المصريون في 3 انتخابات رئاسية سابقة، كان أعلاها على الإطلاق ما حدث في انتخابات 2014 بواقع 318 ألفا و30 ناخبًا، وبالأمس وبعد 12 ساعة من تصويت اليوم الثاني تم تجاوز هذا الرقم.

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