المصريون بمدريد يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

توافد المصريون في مدريد لليوم الثالث على التوالي للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أدلى المصريون بأصواتهم في الانتخابات والتقطوا العديد من الصور مع علم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي وتنشر “الدستور” صور للمصريون في مدريد بعد تصويتهم في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

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أجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، اتصالًا بتقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من السفراء في الدول ورؤساء لجان الاقتراع في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج.

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ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بثًا تليفزيونيًا لعملية التصويت للمصريين في دول الكويت والكاميرون والأردن، مع سفرائهم ورؤساء لجان الاقتراع في هذه الدول، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وأكد المستشار أحمد بنداري، أنه بعد انتهاء عمليات الاقتراع سيتم الفرز من قِبل السفراء رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، ونبه على عدم قيامهم بإعلان النتائج، لأن هذا من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التليفزيوني المباشر؛ لمتابعة إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.

وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، من التاسعة صباحًا وحتى الساعة مساء بحسب توقيت كل دولة، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.