الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون فى روسيا يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالى

المصريون فى روسيا
المصريون فى روسيا

يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية، بالإضافة إلى الاحتفال بالتقاط العديد من الصور مع علم مصر، وينشر "الدستور" صور المصريين في روسيا بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. 

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فى سياق متصل، عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءً، عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من رموز وممثلي الجاليات المصرية في السعودية والإمارات والكويت ولبنان والمغرب وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا والنمسا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في إطار أعمال غرفة عمليات وزارة الهجرة المخصصة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

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