غلق باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية بلجنة نيوزيلندا.. وبدء عملية الفرز

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء التصويت لليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية في 104 لجان فرعية بالخارج، بينما ستفتح 33 لجنة باب التصويت خلال ساعات من الآن.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، أنه تم غلق لجنة في نيوزيلندا وبدء الفرز فيها، فيما ستفتح 133 لجنة أبوابها خلال الساعات المقبلة.

وبدأ التصويت لليوم الثالث على التوالي فى دولة نيوزيلندا منذ الساعة التاسعة صباح يوم السبت بتوقيت ويلينجتون العاصمة النيوزيلندية، والذي يوافق العاشرة مساء أمس الجمعة بتوقيت القاهرة - حيث يوجد فرق توقيت 11 ساعة بين البلدين.

وتجري العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.