الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موظفو غاز مصر يشاركون فى الانتخابات الرئاسية بالخارج

غاز مصر
غاز مصر

حرص فريق عمل شركة غاز مصر على المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية خارج البلاد، حيث شهدت العقبة وعمان في المملكة الأردنية الهاشمية، وأبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تفاعلًا كبيرًا من قبل موظفي الشركة. 

موظفو غاز مصر يسهمون بقوة فى العملية الانتخابية

وأشار المهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، إلى حضور وتوافد جميع أفراد الفريق للمشاركة في العملية الانتخابية، حيث قاموا بالتصويت والإسهام الفاعل في هذا الحدث الانتخابي الهام.

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في السياق ذاته، قام محمد جبران، رئيس نقابة البترول ورئيس اتحاد عمال مصر، بدعوة العاملين المصريين في مختلف أنحاء العالم للمشاركة بشكل فعّال في العملية الانتخابية، حيث شدد على أهمية حضورهم لصناديق الاقتراع.

غاز مصر الانتخابات الرئاسية العقبة عمان أبو ظبى

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