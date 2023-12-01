الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عمال صان مصر يؤكدون التزامهم الوطني في الانتخابات الرئاسية بالعراق

عمال شركة صان مصر
عمال شركة صان مصر

حرص العاملون في شركة صان مصر، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في بغداد، العراق، على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية. 

عمال صان مصر يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالعراق

وقد قام العاملون بصان مصر في المشروعات الجارية ببغداد بزيارة مقر اللجنة التي أعدتها الهيئة العليا للانتخابات في الخارج لأداء واجبهم الوطني بالتصويت.

المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية

وفي هذا السياق، دعا محمد جبران، رئيس نقابة البترول ورئيس اتحاد عمال مصر، العاملين المصريين في جميع أنحاء العالم إلى حضور صناديق الاقتراع والمشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية. 

وأكد جبران، على أهمية إرسال رسالة قوية تؤكد تفاني أبناء الشعب المصري، سواء في الوطن أو الخارج، في تحقيق المصلحة العليا للوطن.

رئيس اتحاد عمال مصر

كما أعرب رئيس نقابة البترول ورئيس اتحاد عمال مصر، عن ثقته الكاملة في مشاركة العاملين المصريين في الخارج، مشددًا على أنهم سيسهمون بشكل قوي في خلق حماس وولاء للوطن من خلال مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية.

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وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ويتوجب على المصريين المقيمين بالخارج التصويت في الفترة المحددة لضمان مساهمتهم الفعّالة في تحديد مستقبل البلاد.

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