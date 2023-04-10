الملا يترأس الجمعية العمومية لـ"صان مصر" لمناقشة نتائج أعمال 2022

يترأس المهندس طارق الملا وزير البترول، والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، الجمعية العمومية لشركة صان مصر، بحضور الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه والمهندس أحمد الخليقة وكيل زارة البترول للمشروعات، و المحاسب أشرف عبد الله مستشار الوزير للشئون المالية، والمهندس أيمن عمارة، وعدد من قيادات قطاع البترول وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.

ومن المقرر ان يستعرض المهندس اشرف بهاء رئيس شركة صان مصر اهم نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي 2022، واهم برامج التدريب لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية بمنهجية متطورة؛ لتنفيذ كافة الالتزامات التعاقدية بأعلى معايير الجودة والأمان والسلامة.

كان قد أوضح رئيس شركة صان مصر المهندس أشرف بهاء، في وقت سباق أن الدعم المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية كان له بالغ الأثر الإيجابي على أداء وإنجازات الشركة داخل وخارج مصر، وأن الاستراتيجية التي تم وضعها لتطوير قطاع البترول كانت فرصة جيدة لتطوير كافة أنشطة الشركة والارتقاء بمنظومة الأداء؛ لتصبح الذراع التنفيذي لقطاع البترول في أعمال الصيانة.