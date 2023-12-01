الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول" تطمئن السكان بخصوص أعمال الغاز

توصيل الغاز
توصيل الغاز

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن إجراء أعمال صيانة في خزان الغاز بشارع طريق النصر أمام مستشفى الصدر - العباسية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً لهذا اليوم، الجمعة 1 ديسمبر 2023.

تاون جاس تطمئن سكان العباسية بخصوص أعمال الغاز

ودعت الشركة جميع العملاء المقيمين في منطقة العباسية والمناطق المجاورة لمحطة الغاز والقريبة من شارع طريق النصر إلى عدم القلق في حال شعورهم برائحة الغاز، مؤكدة أن أعمال الصيانة هى أعمال روتينية ولا تشكل أي خطورة على سلامة المواطنين أو البيئة المحيطة.

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 كما أوضحت الشركة أن الأعمال تجري وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، بهدف ضمان سلامة العملاء في أسرع وقت ممكن.

كما أكدت الشركة أنه لن يتم قطع الغاز عن المنطقة، وبناءً على ذلك، يتعين التنويه بأن العملاء لا يجب أن يشعروا بأي قلق، وفي حالة وجود أي استفسارات، يُرجى الاتصال بخدمة الطوارئ التابعة للشركة عبر الرقم (129) المتاح على الهواتف الأرضية.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

وتعمل شركة تاون جاس في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والمنشآت التجارية والصناعية، بالإضافة إلى محطات الكهرباء وتموين السيارات في خمس محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، والإسماعيلية.

دعم كبير القيادة السياسية

وفي سياق متصل، أكد وزير البترول والثروة المعدنية اليوم، أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية. 

مبادرة تقسيط تكاليف التوصيل

كما أشار إلى أنه تم التغلب على جميع المصاعب والتحديات التي قد تواجه عملية التوصيل، مؤكدًا على التسهيلات التي قدمتها الدولة للمواطنين من خلال مبادرة تقسيط تكاليف التوصيل.

البترول الغاز العباسية تاون جاس منطقة العباسية

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