الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تاون جاس" تطلب من العملاء عدم التعامل مع شركات مشابهة للعلامة التجارية لها

ارشيفية
ارشيفية

قالت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إنها تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الشركات التي تعمل بدون ترخيص بالترويج لعرض خدمات التوصيل والصيانة وتوريد بعض المنتجات والمهمات غير المطابقة للمواصفات الفنية، مستغلة في ذلك بعض أسماء وشعارات مشابهة للعلامة التجارية للشركة، وذلك عن طريق صفحات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما ترتب عليه تضرر العديد من المواطنين والشركات والمؤسسات، وورود العديد من الشكاوى وبلاغات الطوارئ جراء هذا التعامل.

تاون جاس: تطلب من العملاء عدم التعامل مع شركات مشابهة للعلامة التجارية لها 

وتابع بيان للشركة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، تهيـب الشركة بالـعـمـلاء أن هـذه الشركات لا تمـت بـأي صلـة لها وأن الإعلانات الكاذبـة التـي تـروج لـهـا غيـر صحيحة وقد يؤدي التعامل معهم إلى خطورة شديدة على الأرواح والممتلكات علمـا بأنـه جـاري حاليـا اتخـاذ كـافـة الإجـراءات القانونية اللازمـة حـيـال تلـك الشـركات لقيامها بتضليل العملاء والعمل في السوق المصري بدون ترخيص كـمـا يـرجـى الاحاطـة بـان جـميـع الخـدمـات الـتـي تقدمهـا الشـركـة علـى مـدار الأسبوع من خلال فروع الشركة المختلفة.

تاون جاس وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية صفحات دعائية الـشـركـات الـتـي تـعـمـل بـدون ترخيـص الصيانـة وتوريـد بعـض المنتجـات

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