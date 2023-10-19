"تاون جاس": لن يتم قطع الغاز خلال أعمال الصيانة بفيصل

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس)، إحدى شركات قطاع البترول، أعمال صيانة طارئة، شارع المساكن أمام شارع حسين عباس، فيصل مساء اليوم.

وأهابت الشركة بالعملاء والمواطنين عدم الإنزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء.

“تاون جاس”: أعمال صيانة طارئة بفيصل ولن يتم قطع الغاز

وكشف تاون جاس، في يان رسمي عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء، وبناءً عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء، وحال وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.