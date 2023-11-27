الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول للموظفين: المشاركة السياسية فى الاستحقاق الرئاسى واجب وطنى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في صمود الاقتصاد أمام التحديات الكبيرة التي يمر بها والتقليل من آثارها وتداعياتها، مشيرًا إلى أن القطاع يعد قاطرة التنمية وقد شهد تطويرًا وتحديثًا كبيرًا شارك فيه كل العاملين بشركات قطاع البترول باختلاف مستوياتهم، موجهًا التحية والتقدير لهم على ما بذلوه من جهد وعمل وإخلاص وعطاء آتى ثماره خلال تلك الفترة، مؤكدًا أهمية تجديد العهد للوطن على الاستمرار في العطاء وبذل مجهودات يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة التحديات.

وزير البترول للموظفين: يجب المشاركة السياسية في الاستحقاق الرئاسي

جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع الجمعية العامة للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر النقابة بالقاهرة، ولقائه أعضاء مجلس النقابة برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقيادات وأعضاء اللجان النقابية وممثلي العاملين بشركات قطاع البترول. 

وأكد "الملا" أن العاملين بقطاع البترول اعتادوا دائمًا المشاركة الإيجابية والظهور بمظهر منضبط وملتزم في كل الاستحقاقات السياسية التي مرت بها مصر بما يعكس الصورة الحضارية لقطاعهم الرائد، وأهمية تكرار نفس الصورة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي المقبل والحرص على ممارسة حقوقنا في المشاركة السياسية.

من جانبه، أعرب محمد جبران رئيس النقابة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن بالغ تقديره باسم العاملين للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لحرصه على الحضور للنقابة والمشاركة في الجمعية العامة ولقاء ممثلي العاملين، لافتًا إلى أن حضور المهندس طارق الملا يمثل لفتة طيبة لكونه أول وزير للبترول والثروة المعدنية يشارك في الجمعية العامة لنقابة العاملين لأول مرة منذ 14 عامًا، مشيرًا إلى حرص الوزير الدائم على المتابعة المستمرة مع النقابة ودعمها والاستجابة لمتطلبات العاملين لدعم استقرارهم على كل المستويات.

وقامت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران بإهداء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية درع النقابة في ختام الاجتماع.

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