البترول: تفتيش دورى على الشركات للتأكد من الالتزام بالسلامة والصحة المهنية

كلفت وزارة البترول والثروة المعدنية، شركة القاهرة لتكرير البترول، إحدى شركات القطاع، بالتفتيش الدوري على شركات المنطقة الجغرافية للتأكد من الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

تفتيش دورى على الشركات للتأكد من الالتزام بالسلامة والصحة المهنية

فيما تقوم الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بشركة القاهرة للبترول، بالمرور الدوري على شركات المنطقة الجغرافية، بإلاضافة إلى التأكد من مدى التزام شركات المنطقة الجغرافية بقواعد وأصول السلامة والصحة المهنية.

يأتي ذلك في ظل استراتيجية الوزارة والشركة العامة لتكرير البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ومنها تطوير وتحديث وتطبيق تكنولوجيا حماية البيئة من خلال شراء أحدث أجهزة القياسات البيئية، وتحديث خطة الطوارئ البيئية لمعمل تكرير مسطرد وبما يتماشى مع الظروف والمستجدات الجديدة بالشركة، بالإضافة لإجراء قياسات الغازات المنبعثة من مداخن أفران الوحدات الإنتاجية لمتابعة ظروف تشغيل الأفران والوقوف على كفاءة التشغيل.

وفي السياق، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الكندي بمصر لويس دوماس، بمدينة مرسى علم، توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن في 3 قطاعات، باستثمارات تقدر بحوالي 2.5 مليون دولار.

وقّع العقد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وعمر عبدالناصر المدير الإقليمي لشركة لوتس الكندية، بحضور ميشيل سيلفيو المدير العام للشركة، التي تعد من أكبر الشركات الكندية التي تعمل في مجال التعدين، وقد شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلومترا مربعا، ومن ثم وقّعت على عقدي بحث تشمل هذه القطاعات، وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.