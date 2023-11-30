ملحمة الصحراء.. الرئيس السيسي يرسم مستقبلًا واعدًا لصناعة البترول في مصر

في عمق الصحراء الشاسعة وعلى أرض مصر الواعدة، تتجسد رؤى الإبداع والتحدي كنجمة مشعة تنير سماء صناعة البترول والغاز وصناعة التعدين، حيث تحولت هذه الرؤى إلى واقع ملموس في قلب الصحراء، بفضل التفاني والعزيمة الصلبة.

بدعم ورعاية الرئيس السيسي

تواجه صناعة البترول والغاز في مصر تحديات جسيمة، ورغم ذلك، استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

تريليون جنيه استثمارات

ونفذت وزارة البترول حتى يونيو 2023 العديد من مشاريع البترول والغاز بتكلفة استثمارية تجاوزت حاجز التريليون جنيه، تضمنت تطوير حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام، وتكرير وتصنيع البترول، وإنشاء مصانع للبتروكيماويات، إضافة إلى شبكات خطوط الأنابيب ومرافق تخزين البترول، وتأمين الغاز الطبيعي للمنازل وتوفير محطات لتموين السيارات بالوقود والغاز.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

وفي إطار هذا النجاح، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية، مسهمًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، وتم ربط الغاز الطبيعي بأكثر من 8 ملايين وحدة سكنية، مما يشكل نسبة تفوق النصف من إجمالي الوحدات المتصلة بالغاز منذ انطلاق عمليات التوصيل في مصر عام 1981.

من سالب 11% إلى إيجابي 25%

إلى جانب ذلك، تم تحويل معدل النمو في قطاعي الغاز الطبيعي وتكرير البترول إلى مسار غير مسبوق، حيث ارتفع معدل نمو قطاع الغاز من سالب 11% إلى إيجابي 25%، وتحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز، مع استئناف التصدير، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو حوالي 25% في قطاع التكرير.

مبادرة حياة كريمة

كما أنه في خطوة نوعية، تم إحلال الغاز الطبيعي محل أسطوانات البوتاجاز بنجاح، بتحويل نحو 143 مليون أسطوانة خلال العقد الماضي، ومن خلال مبادرة حياة كريمة، تم تنفيذ مشروعات لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والمدن والقرى، مع تسهيل تكلفة التوصيل للعملاء.

الرؤية القيادية للرئيس السيسي

وفى هذا السياق، يظهر قطاع البترول والغاز في مصر كنموذج للتطور والتحول الاقتصادي، حيث نجح في مواجهة التحديات وتحقيق إنجازات ملموسة.

وبفضل الرؤية القيادية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتفاني المستمر، تبنت صناعة البترول والغاز دورًا حيويًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.