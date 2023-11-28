وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

يصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الساعات القليلة المقبلة، حركة تنقلات وتكليفات جديدة لعدد من رؤساء شركات البترول والتعدين، بهدف تعزيز المواقع البترولية والتعدينية بالكفاءات الضرورية لتحقيق الأهداف المستقبلية وتعزيز تبادل الخبرات.

حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

وكشف مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحركة الجديدة ستتضمن إشغال بعض المواقع التي ستشهد تغييرات بسبب انتهاء خدمة شاغليها إلى سن التقاعد القانوني، بالإضافة إلى نقل بعض رؤساء شركات البترول والتعدين من مواقعهم الحالية وتكليفهم بمهام جديدة.

الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية

وأوضح المصدر أن من المتوقع أن تتضمن الحركة أيضًا شمول عدد من شركات التعدين التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية، مثل شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية «واديكو» بعد خروج الدكتور أيمن الساعى لسن التقاعد القانوني بعد تحقيق الشركة أعلى نسبة إيرادات فى تاريخها، إذ من المقرر أن يتم تكليف قيادة جدد لتولي إدارة هذه الشركات.

عدد محدود من شركات البترول

كما سيشمل نطاق الحركة أيضًا شركات فوسفات مصر وشركة إنبي والحمرا أويل، بالإضافة إلى عدد محدود من شركات البترول، ومن المتوقع أن تتبع هذه الحركة نقلات أخرى في قطاع الشؤون الإدارية في بعض الشركات.

مشروع التطوير الهيكلي لشركات البترول والتعدين

وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية حاليًا بتفعيل مشروع التطوير الهيكلي لشركات البترول والتعدين بالتعاون مع شركة إنبي وشركات عالمية، وذلك في إطار استعدادها لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التابعة لهيئة الثروة المعدنية.

والبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة

يأتي ذلك بهدف تأهيلهم للمشاركة الفعّالة في أعمال الاستكشاف والبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في مناطق مختلفة من صحراء مصر، وتحديدًا في المناطق الشرقية ومرسى علم وأسوان.

تعزيز التعاون مع الشركات العالمية

وتتمثل الخطوات المستقبلية للوزارة في تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المختصة في مجال الاستكشاف وتطوير التقنيات الحديثة في هذا المجال، ويشمل هذا التحسين الهيكلي أيضًا تقديم فرص تدريبية متقدمة للعاملين، مما يعزز قدراتهم ويساهم في تطوير قطاعي البترول والتعدين بشكل شامل.