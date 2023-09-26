الملا يصدر حركة تنقلات وتكليفات لشركات قطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات شملت نائبا للاتفاقيات والاستكشاف ومساعداً للاستكشاف والعمليات الخارجية ومديري عموم للاستكشاف لشركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.

حركة تنقلات وتكليفات لشركات قطاع البترول

تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسماؤهم: