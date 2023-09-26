الملا يصدر حركة تنقلات وتكليفات لشركات قطاع البترول
أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات شملت نائبا للاتفاقيات والاستكشاف ومساعداً للاستكشاف والعمليات الخارجية ومديري عموم للاستكشاف لشركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.
حركة تنقلات وتكليفات لشركات قطاع البترول
تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسماؤهم:
- إبراهيم محمد عبده - نائبا لرئيس الشركة للاتفاقيات والاستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول
- الجيوفيزيقي علاء أحمد محمد الدخاخني - مساعداً لرئيس الشركة للاستكشاف والعمليات الخارجية وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة العامة للبترول.
- د.ج. مدحت إبراهيم الطوخي حسين - مساعداً لرئيس الشركة للاستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول.
- أحمد كمال الدين شفيق الدسوقي - مديراً عاماً للاستكشاف والتنمية بشركة خالدة للبترول.
- الجيولوجي عماد السيد إبراهيم السيد - مديراً عاماً للاستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول خليج السويس (جابكو).
- الجيولوجي أحمد محمد إبراهيم عبده - مديراً عاماً للاستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة عجيبة للبترول.
- الجيوفيزيقي شريف عبدالله محمد شرويد - مديراً عاماً للاستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بدرالدين للبترول. الصفحة الرسمية للإداريات بقطاع البترول
- الجيولوجي عماد إبراهيم محمد أمين - مديراً عاماً للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروجلف مصر.
- الجيولوجي مجدي فهمي عبدالرحمن عبدالحميد - مديراً عاماً للاستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة الوسطاني للبترول.
- الجيولوجي أشرف مرزوق العزب حميدة - مديراً عاماً للاستكشاف بشركة ثروة للبترول.
- الجيولوجي وليد عفيفي محمد عفيفي - مديراً عاماً للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة شمال البحرية للبترول (نوربيتكو). الصفحة الرسمية الإداريات بقطاع البترول
- الجيولوجي مصطفى شريف مصطفى الميهي - مديراً عاماً للاستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة جمسة للبترول.
- عبدالمنعم محمد سيد أحمد صالح - مديراً عاماً للاستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة العلمين للبترول.
- الجيولوجي مصطفى عبدالغفار أحمد الزول - مديراً عاماً للاستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة مجاويش للبترول.
- الجيولوجي عماد شحاتة محمد قشطة - مديراً عاماً للاستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة أمل للبترول.
- الجيولوجي محمد حسين السيد عبدالرحمن - مديراً عاماً للاستكشاف وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بتروسنان.