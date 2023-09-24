الأسماء الكاملة لحركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول شركة تاون جاس

منذ أن أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الأربعاء الماضي عن أكبر حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول خلال هذا العام 2013، ومازال العاملين بشركات البترول حتى الآن يتناولون الحدث المهم، الذي يأتي تقديراً للجهود الجادة والكفاءات البارزة للعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يُعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.

حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول 2023

كما أن تقديم الحوافز والترقيات يعكس التزام وزارة البترول بتعزيز روح العمل والتميز، ويشجع العاملين على تقديم أفضل أدائهم وتطوير مهاراتهم.

وتنشر “الدستور” أسماء العاملين الذين تمت ترقيتهم بشركة تاون جاس:

- محمد على محمد على مدير عام المحطات ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة بشركة تاون جاس.

- شيماء سمير محمد على مدير عام تنفيذي بالمهمات بشركة تاون جاس.

- سمير حسين محمد خليفة مدير عام مساعد للأمن بشركة تاون جاس.

- سيد سعد زكي محمد السمان مدير عام مساعد بالإدارة العامة التنفيذية لعمليات جنوب الجيزة بشركة تاون جاس.

- هانى عبد السلام عبد السلام الغزاوى مدير عام مساعد تشغيل نقل غرب النيل والإدارات المركزية بالإدارة العامة التنفيذية لتخطيط وتشغيل النقل بالإدارة العامة للنقل والمعدات بالشئون الهندسية والنقل بشركة تاون جاس.

- عادل نبيل حسن حسين مدير عام تنفيذي بالإدارة العامة لاستحقاقات العاملين والتأمينات الاجتماعية بالشئون المالية والتجارية "ندب" بشركة تاون جاس.

- عمرو أكرم عبد المنعم مسعود مسعود مدير عام مساعد بالإدارة العامة التنفيذية لحسابات وتعاقدات جنوب الجيزة بالشئون المالية والتجارية بشركة تاون جاس.

- محمد عبد الله المغاوري محمود مدير عام مساعد بالإدارة العامة التنفيذية لورش الصيانة والإصلاح والتصنيع للنقل والمعدات بالشئون الهندسية بشركة تاون جاس.

- عايدة أحمد عماد عبد الرحيم العبودى مدير عام تنفيذي بالفتاوى والتظلمات بالشئون القانونية "ندب" بشركة تاون جاس

- ياسر محمود محمد الجداوي مدير عام تنفيذي مراجعة المشروعات والخدمات الفنية بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية بشركة تاون جاس.

- أسامة محمد مسعد شعبان، مدير عام بعمليات الأقاليم بشركة تاون جاس.

- محمود سعيد عبد الظاهر عبد الغفار، مدير عام مساعد عقود الأنشطة المعاونة والمشروعات بالجيزة والأقاليم بالشئون القانونية "ندب" بشركة تاون جاس.

- طارق محمد عبد العزيز سيد أحمد، مدير عام تنفيذي المستخلصات وحصر الأعمال بالقاهرة "ندب" بشركة تاون جاس.

- حامد غنيم، مدير عام تنفيذي علاج المناطق بالإدارة العامة للشئون الطبية.

- مجدى أحمد عبد الرحيم حسن مدير عام مساعد بالإدارة العامة التنفيذية لعمليات شمال القاهرة

- أحمد فتحي محمد إبراهيم العناني، مدير عام تنفيذي بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالشئون الإدارية.

- فرج محمد فريد مراد، مدير عام مساعد بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة "ندب".

- نشأت طلبة محمد سعيد، مدير عام مساعد بالإدارة العامة التنفيذية للمخازن الرئيسية بالمهمات.

- عبد المنعم عوض عبد العزيز حسن، مدير عام مساعد بالإدارة العامة التنفيذية للحماية الكاثودية "ندب".

- عصام عبد الحميد حسن موسى، مدير عام تنفيذي مراجعة أنشطة التشغيل والخدمات المعاونة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

-أكرم مصطفى محمد كامل عزمى، مدير عام مساعد بالإدارة العامة التنفيذية لحسابات وتعاقدات جنوب الجيزة.

- محمد كامل محمد الخضراوى، مدير عام مساعد حسابات وتعاقدات فيصل والهرم بالإدارة العامة التنفيذية لحسابات وتعاقدات المناطق بالشئون المالية والتجارية.

- مصطفى أحمد جاب الله مصطفى، مدير عام بالإدارة العامة للعلاقات والمحليات والموافق بمتابعة مشروعات القاهرة الكبرى "ندب"

- محمد علاء الدين عباس ياسين، مدير عام مساعد أمن مناطق جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة بالإدارة العامة التنفيذية .

- ياسر عباس مصطفى السعيد، مدير عام تنفيذي العمليات بالإدارة العامة لعمليات بورسعيد وبور فؤاد بعمليات الأقاليم.

- محمد مسعد محمد محمود صالح، مدير عام مساعد المتابعة والخدمات الطبية "ندب".

- أحمد عبد العظيم محمد على، مدير عام مساعد بالإدارة العامة التنفيذية للبيانات والإحصائيات بعمليات القاهرة الكبري.

- أيمن السيد موسى محمد، مدير عام مساعد مستخلصات مشروعات الجيزة بالإدارة العامة التنفيذية لمستخلصات وحصر الأعمال.

- هشام خلف عبد السميع عبد الكريم، مدير عام مساعد الشبكات والصيانة بالإدارة العامة للنظم وخدمات المعلومات.

- محمد إبراهيم الدسوقي على حسن، مدير عام مساعد عمليات قمائن الطوب لعمليات جنوب الجيزة بالقاهرة الكبرى "ندب".

- عصام حلمي عبد الحميد شاهين، مدير عام مساعد المتابعة الفنية بالجيزة بالإدارة العامة التنفيذية للمتابعة الفنية "ندب".

- سامح محمد رجب بركات، مدير عام مساعد بالإدارة العامة للأمن "ندب".

- محمود محمد خفاجة، مدير عام تنفيذي بالإدارة العامة للشئون الفنية .