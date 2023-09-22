بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بشركة بتروتريد في الإسكندرية

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، عن حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول 2023، بشركة بتروتريد مناطق الإسكندرية.

حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

وتأتي هذه الحركة كتكريم وتقدير للعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، كما تعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم والتشجيع لمن يعملون جاهدين لتحقيق التقدم والنمو في هذا المجال.

ترقيات الإدارة العليا في شركة بتروتريد مناطق الإسكندرية

وتعد حركة ترقيات الإدارة العليا في شركة بتروتريد مناطق الإسكندرية حدثًا مهمًا في من كل عام بقطاع البترولفى مصر، حيث تأتي هذه الخطوة تقديرًا للجهود الجادة والكفاءات البارزة للعاملين في هذا القطاع، الذي يشهد تطورًا مستمرًا ويسهم بشكل كبير في تحقيق التقدم الاقتصادي للبلاد.

وزير البترول يشيد بأداء العاملين الذين شملتهم الترقيات

وأشاد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بالإسهامات الكبيرة للعاملين في شركات البترول وأكد دورهم الحاسم في تعزيز هذا القطاع وتحسين أدائه، كما أن ترقية الكفاءات العليا تعزز القدرة التنافسية للشركات وتساهم في تحقيق أهدافها بكفاءة أكبر.

أسماء العاملين الذين تم ترقيتهم بشركة بتروتريد مناطق الإسكندرية:

- حسين عبد العال حمودة تم تعيينه مديرًا عامًا.

- محمد جابر شعبان - منصب مدير عام.

- ناجح محمد صديق - مديرًا عامًا مساعدًا.

- محمد محمود عريف - مدير عام مساعد.

- ياسر عبد العزيز إسماعيل - مدير عام مساعد.

- سمير عبد القادر شلبي - مدير عام مساعد.

الاستثمار في الكفاءات البشرية هو استثمار في المستقبل

كما تعكس حركة ترقيات الإدارة العليا بشركة بتروتريد مناطق الإسكندرية التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم والتقدير للعاملين في قطاع البترول، إن الاستثمار في الكفاءات البشرية هو استثمار في المستقبل، وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الأحد الماضي 17 سبتمبر، حركة تنقلات لمديري عموم العمليات بشركات البترول.