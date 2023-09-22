بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول 2023.. «العامة وبتروجت وبتروجاس»

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول لعام 2023، حيث تمثل هذه الحركة تقديراً للعمل الجاد والكفاءات البارزة للعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.

حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول 2023

وأشاد المهندس طارق الملا، بالجهود المبذولة من قبل العاملين في شركات البترول، وأكد على أهمية دورهم في تحقيق التقدم والنمو في هذا القطاع.

وفيما يلي بعض من أسماء العاملين الذين تم ترقيتهم في هذه الحركة:

- أحمد محمود إبراهيم صديق، مديرًا عامًا بالإدارة العامة للحقول بالعمليات بشركة الوسطاني للبترول "واسكو".

- مجدى محمد عرابي، مديرًا عامًا بالإدارة العامة للحقول بالعمليات بدب بشركة الوسطاني للبترول.

- عامر عبد العزيز عبد القادر، مديرًا عامًا مساعدًا بالإدارة العامة للمهمات للحقول بالعمليات ترقية بشركة الوسطاني للبترول.

- أحمد مصطفى الشريف، مديرًا عامًا بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية ندب بشركة الوسطاني للبترول.

- محمد حسين محمد عطية متولي، مديرًا عامًا مساعدًا بالخدمات الإدارية للشئون الطبية بشركة بتروجاس.

- علاء فتحي إبراهيم القسطاوي، مديرًا عامًا للعمليات بمنطقة الدلتا بشركة صيانكو.

- شريف عاشور قنديل، مديرًا عامًا بمنطقة ميناء الحمراء بمناطق الصحراء الغربية للعمليات بشركة بترول صحراء الغربية "ويبكو".

- أحمد عبد الفتاح على، مديرًا عامًا مساعدًا للخدمات البحرية بحقول الصحراء الشرقية ندب بالشركة العامة للبترول.

- منير أبو زيد، مديرًا عامًا مساعدًا للمراقبة المالية بالشركة العامة للبترول.

- محمد هلال مسلم، مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الصناعية بالشئون الإدارية ندب بشركة بتروجاس.

- مجدى أبو بكر حسانين العيسوى، مديرًا عامًا مساعدًا بالشئون الإدارية ندب بشركة بتروجاس.

- أيمن فاروق زكريا طلبه، مديرًا عامًا مساعدًا بشئون العاملين ندب بشركة بتروجاس.

- تامر حسن محمد حسن الصواف، مديرًا عامًا مساعدًا بمنطقة القطامية بشركة بتروجاس.

- إيهاب سيد زكريا طلبه، مديرًا عامًا مساعدًا بقطاع التخطيط ومراقبة المشروعات بالفرع الجنوبي بشركة بتروجت.

- هانى رؤوف حليم زكي، مديرًا عامًا مساعدًا بشئون الدراسات الفنية والعروض بالأعمال البحرية ندب بشركة بتروجت.

- أحمد عبد الهادي جبر بدوي، مديرًا عامًا مساعدًا للخدمات البحرية بحقول الصحراء الشرقية ندب بالشركة العامة للبترول.

- نبيل فكري مجاهد شحاتة، مديرًا عامًا مساعدًا بقطاع الجودة بالإدارة العامة لمراقبة وتوكيد الجودة بالورش المركزية والتصنيع المحلي بشركة بتروجت.

- حامد أحمد محمد يوسف، مديرًا عامًا تنفيذيًا بالإدارة العامة لتنفيذ مشروعات شرق الدلتا وبورسعيد بالفرع الشرقي بشركة بتروجت.

- هبة موسى حسن طه، مديرًا عامًا مساعدًا بالشئون المالية بالفرع الجنوبي بشركة بتروجت.

- ناصر عبد المعطي علي فرج، مديرًا عامًا مساعدًا بالشئون الطبية بالفرع الجنوبي بشركة بتروجت.