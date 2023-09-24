ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول عبر الفيديوكو نفرانس، بمشاركة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

البترول: إمداد المشروع القومى للطرق بـ660 ألف طن من الأسفلت

وخلال الجمعية، أشار الوزير إلى ما شهدته الشركة، التى تعد إحدى قلاع صناعة التكرير المصرية، من تطوير وتحديث فى وحداتها الإنتاجية والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة فيها وتحسين نواحى السلامة، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، بما يواكب التطور التشغيلى والتكنولوجيا المستحدثة، مشيدًا بالدور المتعاظم للشركة فى تطوير أعمال المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية تحت إشرافها، ومساهمتها فى التطوير الكبير الذى شهده حوض البترول بميناء الاسكندرية.

وعرض الكيميائى علاء الدين أمين، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، نتائج الأعمال للعام المالى 2022 /2023، والذى قامت الشركة خلاله بتكرير الكميات المستلمة من الخام، وبلغت نحو 8. 4 مليون طن ساهمت فى توفير منتجات بترولية قيمتها تزيد على 85 مليار جنيه، وذلك من السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا اللازمة لإنتاج البنزين والأسفلت ووقود الطائرات والزيت المعدنى والشمع والمقطرات الشمعية، والتى تم توجيهها لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية لمستهلكى المنتجات البترولية، وتوفير المواد الخام اللازمة لمجمعات تصنيع البترول بالإسكندرية لشركات أموك وأنربك وأسبك وإيلاب تعظيمًا للقيمة المضافة والتكامل بين الصناعات البترولية، علاوة على تصدير كميات من الزيت المعدنى والشمع للأسواق الأوروبية.

وتم إمداد المشروع القومى للطرق بما يزيد على 660 ألف طن من منتج الأسفلت فى إطار الدور الحيوى للشركة فى توفير جانب من الاحتياجات المحلية من هذا المنتج عبر إنتاجها المحلى واستيراد كميات من الخارج، كما تم إنتاج ما يزيد على 20 ألف طن من المذيبات البترولية اللازمة لبعض الصناعات المحلية.

وفيما يتعلق بخطة الشركة المنفذة للتطوير والإحلال والتجديد، فقد شملت ضخ استثمارات بقيمة بلغت 767 مليون جنيه تم توجيهها لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد بالوحدات الإنتاجية، وتحديث نظم الأمن الصناعى والسلامة وحماية البيئة ونظم التحول الرقمى متمثلة فى نظامي إدارة الموارد والأصول ERP والبرمجة الخطية بمصافى التكرير، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة والاستفادة بغازات الشعلة والحد من انبعاثاتها، وكذلك مشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، وفى مقدمتها مشروع تطوير وتأهيل حوض البترول بميناء الإسكندرية أحد أهم المشروعات المنفذة بالمنطقة، والذى بلغ حجم الإنفاق عليه منذ بدايته نحو 371 مليون جنيه.