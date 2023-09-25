الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وفقا لمستند رسمي

بالأسماء.. أكبر حركة ترقيات للعاملين في شركة كيما

شركة كيما
شركة كيما

اعتمدت مجلس إدارة شركة كيما -إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،  حركة ترقية للعاملين في الشركة.

 وحصلت الدستور قائمة أسماء العاملين الذين تم ترقيتهم، ومن بينهم هم: حساني إبراهيم حامد من فني أول اجهزة الي كبير فنين وابراهيم سليم متولي من فني أول ص حامض إلى كبير فنين وادريس محمد خليل من فني أول ص حامض إلى كبير فنين وعلاء الدين عوض من مدير مكتب إدارة الرسم إلى كبير فنين.

وتتضمن الكشوف التالية القائمة الكاملة للعاملين الذين تم ترقيتهم بشركة كيما:

 

 

 

فيما نفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، وجود عرض شراء لحصة في الشركة، وإجراء زيادة رأس المال لصالح أحد المستثمرين الخليجين.

جاء ذك في بيان للشركة رداً على استفسارات البورصة حول ما يتداول حول (وجود عرض شراء لحصة في شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما وإجراء زيادة رأس المال لصالح أحد المستثمرين الخليجين).

 

يشار إلى أن الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

قررت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة ، أن العمومية غير العادية ستناقش اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم الذي أثمر عنه التفاوض مع ممثلي شركة تكنومونت.

 

كما ستنظر العمومية في تعديل المواد 3- 21 من النظام الأساسي للشركة.

وفي يوليو الماضي، كانت قررت الجمعية العامة غير العادية تأجيل اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وفقاً لشروط التسوية الودية المبرمة مع شركة تكنومونت الإيطالية لمزيد من الدراسة؛ إذ دعت إلى تكثيف المفاوضات مع الشركة الإيطالية للوصول إلى سعر أفضل وإعادة العرض على الجمعية العامة.

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