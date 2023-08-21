الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "كيما" تقفز إلى 1.2 مليار جنيه خلال 2022 - 2023

كيما
كيما

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال العام المالي الماضي 2022 - 2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 82.6%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة، اليوم الإثنين، أنها حققت أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، صافي ربح بلغ 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 481.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 5.13 مليار جنيه، مقابل 3.12 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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