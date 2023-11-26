وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية البحث عن الذهب مع لوتس جولد الكندية

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية البحث عن الذهب مع شركة لوتس جولد الكندية، وذلك ضمن الجولة الثانية لمزايدة الذهب العالمية التي أطلقتها مصر مؤخرًا.

اتفاقية البحث عن الذهب مع لوتس جولد الكندية

يأتي هذا الحدث في إطار جولة الوزير في مرسى علم خلال يومين، حيث قام بمتابعة مشروعات التعدين وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع مستثمرين أجانب.

تطوير قطاع التعدين في مصر

تأتي هذه الخطوة كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين في مصر، بهدف جعله مركزًا جاذبًا للاستثمار ومحركًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز القطاع ودعم الاستثمارات المحلية والدولية فيه.

منتدى التعدين المصري

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عقد اجتماعًا خلال منتدى التعدين المصري، مع مايك سيلفر، الرئيس التنفيذي لشركة لوتس جولد الكندية، والوفد المرافق.

شركة لوتس جولد الكندية

وتركز الاجتماع على استعراض مشروعات شركة لوتس جولد الكندية في البحث عن الذهب في صحراء مصر الشرقية، والتي نجحت في الفوز بها في المزايدات العالمية الأخيرة بفضل تحديث الإجراءات والنظم والقوانين لجذب الاستثمار.

وتم خلال اللقاء استعراض تقدم الشركة في عمليات البحث والتنقيب، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة والممارسات الفعّالة لتحقيق أفضل النتائج.

تكنولوجيا حديثة للحفر والتنقيب

وتشير لوتس جولد إلى فوزها بعشر مناطق في جولتي المزايدة العالمية الأخيرتين للبحث عن الذهب، مما يجعل مصر محط اهتمام كبير للشركة، كما أكدت الشركة على تنفيذها خطة طموحة لتعزيز وتيرة العمل في مناطقها في مصر، مع التركيز على تكنولوجيا حديثة للحفر والتنقيب.

وأشاد الوزير بجهود الشركة وحماستها في تحقيق النجاح في مصر، مشيرًا إلى أهمية التزام الشركة بالضوابط البيئية والعمل الصديق للبيئ، كما حث الوزير الشركة على توسيع نشاطها في مجال المسؤولية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي.