السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

يفتتحه وزير البترول اليوم

تفاصيل افتتاح معمل تحليل الذهب العالمى بمرسى علم

صب الذهب
صب الذهب

ينفرد "الدستور" بتقديم تفاصيل ومواصفات معمل تحليل الذهب العالمي، الذي يفتتحه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم السبت في مرسى علم.

افتتاح معمل تحليل الذهب بمرسى علم 

ووفقًا لمصدر مسؤول في قطاع التعدين، يُظهر المعمل الذي سيتم افتتاحه نقلة نوعية نحو الخطة الاستراتيجية لقطاع التعدين في مصر، بتمويل ورعاية من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

وفقًا للمواصفات العالمية

وأوضح المصدر، أن المعمل تم إنشاؤه وفقًا للمواصفات العالمية واعتماد دولي لتحليل عينات الذهب، حيث كانت تُرسل هذه العينات إلى الخارج للتحليل والاعتماد، وكانت هذه العملية تتطلب أسابيع وشهور.

"الملا": إنشاء أول بوابة رقمية فى قطاع التعدين نقلة نوعية لجذب الاستثمارات

شباب مصرى يبنى مستقبل صناعة التعدين بقيادة محمد نجيب

وأضاف المصدر أن المعمل الجديد سيوفر الجهد والوقت والمال، مما يُمكِّن مرسى علم من التحول إلى مركز إقليمي لتحليل الذهب من مناجم مصر والعالم.

عينات الذهب الرطبة

وأشارالمصدر إلى أن المعمل يقوم بتحليل عينات الذهب الرطبة "كيميائيًا وفيزيائيًا"، وحصل على شهادة ISO 17025 بأعلى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى الاعتماد المصري من وزارة التجارة والصناعة. 

200 عينة يوميًا

كما أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمعمل تصل إلى 200 عينة يوميًا، مما يجعله مضمن أكبر معامل تحليل عينات الذهب على مستوى العالم، وتستخرج نتائج العينات في غضون يومين فقط، بالمقارنة مع الثلاثة أشهر التي كانت تحتاجها عند التحليل خارج مصر.

مشروعات تعدينية فى مرسى علم

ويستعد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لجولة استكشافية اليوم السبت، حيث سيقوم بزيارة عدة مشروعات تعدينية في مناطق مرسى علم بالصحراء الشرقية.

تأتي هذه الجولة في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتعزيز وتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب. 

توقيع عدة اتفاقيات

وفي سياق تعزيز التعاون مع شركات التعدين، سيقوم وزير البترول بتوقيع عدة اتفاقيات متعلقة بالبحث والاستغلال مع الشركات الفائزة في مزايدة الذهب الثانية، ويهدف ذلك إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وتشجيع المستثمرين على استكشاف واستغلال الموارد بشكل فعّال ومستدام.

تطوير قطاع التعدين 

ويهدف هذا المعمل إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين في مصر، التي تهدف إلى جعله محطة جاذبة للاستثمار ومحركًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعكس التزام الحكومة بدعم القطاع وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية فيه.

معمل تحليل الذهب العالمي وزير البترول الذهب قطاع التعدين الثروة المعدنية مرسى علم

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

3 مشروعات لتصنيع البترول لسد احتياجات السوق المحلية

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

الخياط: 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الطاقة الكهربائية لمشروعات الهيدروجين الأخضر

وظائف بالخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف

راشد لـ "الشاهد": مصر نجحت فى زيادة أعداد السياحة رغم المقاطعات لنا قبل سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى