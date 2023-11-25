تفاصيل افتتاح معمل تحليل الذهب العالمى بمرسى علم

يفتتحه وزير البترول اليوم

ينفرد "الدستور" بتقديم تفاصيل ومواصفات معمل تحليل الذهب العالمي، الذي يفتتحه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم السبت في مرسى علم.

افتتاح معمل تحليل الذهب بمرسى علم

ووفقًا لمصدر مسؤول في قطاع التعدين، يُظهر المعمل الذي سيتم افتتاحه نقلة نوعية نحو الخطة الاستراتيجية لقطاع التعدين في مصر، بتمويل ورعاية من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

وفقًا للمواصفات العالمية

وأوضح المصدر، أن المعمل تم إنشاؤه وفقًا للمواصفات العالمية واعتماد دولي لتحليل عينات الذهب، حيث كانت تُرسل هذه العينات إلى الخارج للتحليل والاعتماد، وكانت هذه العملية تتطلب أسابيع وشهور.

وأضاف المصدر أن المعمل الجديد سيوفر الجهد والوقت والمال، مما يُمكِّن مرسى علم من التحول إلى مركز إقليمي لتحليل الذهب من مناجم مصر والعالم.

عينات الذهب الرطبة

وأشارالمصدر إلى أن المعمل يقوم بتحليل عينات الذهب الرطبة "كيميائيًا وفيزيائيًا"، وحصل على شهادة ISO 17025 بأعلى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى الاعتماد المصري من وزارة التجارة والصناعة.

200 عينة يوميًا

كما أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمعمل تصل إلى 200 عينة يوميًا، مما يجعله مضمن أكبر معامل تحليل عينات الذهب على مستوى العالم، وتستخرج نتائج العينات في غضون يومين فقط، بالمقارنة مع الثلاثة أشهر التي كانت تحتاجها عند التحليل خارج مصر.

مشروعات تعدينية فى مرسى علم

ويستعد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لجولة استكشافية اليوم السبت، حيث سيقوم بزيارة عدة مشروعات تعدينية في مناطق مرسى علم بالصحراء الشرقية.

تأتي هذه الجولة في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتعزيز وتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب.

توقيع عدة اتفاقيات

وفي سياق تعزيز التعاون مع شركات التعدين، سيقوم وزير البترول بتوقيع عدة اتفاقيات متعلقة بالبحث والاستغلال مع الشركات الفائزة في مزايدة الذهب الثانية، ويهدف ذلك إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وتشجيع المستثمرين على استكشاف واستغلال الموارد بشكل فعّال ومستدام.

تطوير قطاع التعدين

ويهدف هذا المعمل إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين في مصر، التي تهدف إلى جعله محطة جاذبة للاستثمار ومحركًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعكس التزام الحكومة بدعم القطاع وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية فيه.