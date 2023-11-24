توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة ، ارتفاعًا طفيفًا في السوق المحلية ، حيث سجل عيار 21 جرام زيادة بمقدار 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 جرام اليوم 2745 جنيه بزيادة 5 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2375 جنيه ، وسجل سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 3143 جنيه، و ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة وسجل الجنيه الذهب منتصف التعاملات 22000 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

مع تراجع عوائد سندات الخزانة والدولار، تمكنت أسعارالذهب من الارتفاع بنسبة 2.09% لتستقر عند 1,980.82 دولار للأونصة. وتلقي المعدن دعماً من البيانات الاقتصادية لكل من التضخم ومعدلات الإنتاج والاستهلاك، والتي أشارت جميعها إلى التباطؤ التدريجي للاقتصاد الأمريكي وزيادة الطلب على الأصول التي لا تدر فائدة.

توقعات السوق المحلية

توقع التجار في السوق المحلية أن يشهد سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض، وخاصة أن ارتفاع معدلات الطلب ، تجعل الأسعار تميل إلى الارتفاع.

وأشارت التوقعات إلى أن المتحكم في سعر الذهب خلال الفترة الحالية معدل الطلب في السوق وليس التجار، و أن سعر الدولار والسعر العالمي من الأسباب التي أدت لتحرك سعر الذهب أيضا، موضحا أن قرار الوزارة بمد فترة مبادرة زيرو جمارك على واردات الذهب لمدة 6 شهور أخرى منتظر أن تؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة مما يعمل على ضبط السوق.

الاستثمار

ويبدوا أن الذهب يعتبر هو الحصان الرابح في الاستثمار والادخار خلال الفترة الحالية، بسبب استمرار ارتفاع سعره، وبذلك يحقق أعلى مكاسب لحائزه، عند البيع، حيث من المتوقع أن يستمر السعر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بما يجعله الوسيلة الأفضل للادخار.