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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع قياسى لعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 24- 11-2023

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيهًا ليتخطى 2750 جنيهًا، وهو أعلى سعر سجله في الخمس أشهر الأخيرة، كما سجلت باقي أعيرة الذهب ارتفاعات كبيرة، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24- 11-2023.

أسعار الذهب عيار 21 

سجل سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري- خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعة للبيع 2750 جنيهًا، والشراء 2725 جنيهًا، وجاءت أسعار باقي أعيرة الذهب في سوق الصاغة كالتالي: 

  • عيار 24: بيع 3،091 جنيه، والشراء 3،126 جنيه.
  • عيار 22: بيع 2،834 جنيه، وشراء 2،865 جنيه.
  • الذهب عيار 18: بيع 2،319 جنيه، وشراء 2،344 جنيه.
  • عيار 14: بيع 1،803 جنيه، وشراء 1،823 جنيه.
  • عيار 12: بيع 1،546 جنيه، وشراء 1،563 جنيه.
  • الأونصة: بيع 96،143 جنيه، وشراء 97،210 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب: بيع 21،640 جنيه، وشراء 21،880 جنيه.
  • الكيلو: بيع 3،091،429 جنيه، وشراء 3،125،714 جنيه.

تراجغ أسعار الذهب عالميًا إلى أقل من ألفي دولار اليوم الأربعاء

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر بسوق الصاغة دون مصنعية

سعر السبائك و الجنيه الذهب 

  • نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21: 11920 جنيه
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC اونصة 31.10 جرام من بى تى سى: 105715 جنيه.
  • سبيكة بى تى سي 50 جرام: 169745 جنيه.
  • جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE : 23540 جنيه.
  • جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 23540 جنيه.
  • جنيه ذهب وزن 8 جرام : 23755 جنيه
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 وزن 2 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 5885 جنيه.

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