تراجغ أسعار الذهب عالميًا إلى أقل من ألفي دولار اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إلى ما دون 2000 دولار، مع استقرار الدولار بعد موجة انخفاض شهدها على مدى الأيام القليلة الماضية، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، بلغ نهاية دورة التشديد النقدي حدت من هبوط أسعار الذهب.

ووفقا لوكالة"بلومبرج" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1996.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما وصل في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى 2007.29 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي أيضا 0.1 بالمئة إلى 1998.80 دولار.

وفيما يخص المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.79 دولار للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 931.34 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1072.35 دولار.

ويتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة، وقال إدوارد ماير محلل المعادن الذي يقدم أبحاثا لماركس: إن "عوائد الدولار والسندات الأمريكية مستمرة في الانخفاض. الطلب من البنوك المركزية قوي للغاية أيضا. كل هذه الأمور تحفز الذهب. السوق تعيد النظر في هذا الانخفاض الذي شهدناه أمس".

أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر، في ظل توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من سي.إم.إي، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر وأن هناك فرصة تزيد على 50 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو، وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.